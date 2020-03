Hilfe für Flüchtlinge: Kogler blitzt bei ÖVP ab

Dann macht Kogler einen Aufruf, dass es schön wäre, wenn ein anderes europäisches Land Kinder aufnimmt. Freilich sagt er auch: „Wir sind noch nicht soweit“. Aber der Dissens fällt für Kogler unter die Kategorie politische Normalität: „That‘s it. Das wird uns noch öfters passieren. Das wussten wir schon von Anfang an."

Nehammer richtetet auch einen expliziten Appell an alle Migranten, die in die EU oder nach Österreich streben würden: "Wir werden sie nicht aufnehmen, es hat keinen Sinn zu kommen." Ein Schwerpunkt sei weiterhin der verstärkte Schutz der EU-Außengrenzen, um eine Situation wie beim Flüchtlingsansturm 2015 zu vermeiden.

Einig sind sich die drei Regierungsvertreter, Kurz, Nehammer und Kogler, dass die EU dem " Erpressungsversuch Erdogans" die Stirn bieten müsse. Der türkische Präsident würde die Migranten in einer "menschenunwürdigen Weise" missbrauchen. Bei den Menschen, die nun an die Grenze gebracht worden seien, handle es sich zudem nicht direkt um Flüchtlinge aus der syrischen Krisenregion Idlib, vielmehr hätten sie sich schon längere Zeit in der Türkei aufgehalten. Die Türkei hat rund 3,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen und dafür finanzielle Unterstützung von der EU erhalten.