Thunberg übt schwere Kritik: "Notlage wird komplett ignoriert"

Der vom Menschen verursachte - sogenannte anthropogene - Klimawandel geht derzeit im Schatten des Coronavirus etwas unter. Unabhängig davon schlägt speziell eine Person weiterhin konsequent Alarm: die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg.

Sie hat am Freitag zum Auftakt eines Protestmarsches in Bristol in Großbritannien schwere Kritik an den Medien und der Politik geübt. "Das ist eine Notsituation, Menschen leiden bereits und sterben als Konsequenz des Klima- und Umwelt-Notstands", sagte sie vor Tausenden Anhängern in einer Ansprache, die live im BBC-Fernsehen übertragen wurde.