Olof Thunberg tot: Greta trauert um Großvater

Demnach starb Olof Thunberg bereits am Montagabend. Seine ersten größeren Rollen in Filmen und im Theater verkörperte der Schwede bereits in den Nachkriegsjahren. International wurde er in den 1960er Jahren durch seine Rolle als Orgelspieler Fredrik in Ingmar Bergmans Schwarzweißdrama "Licht im Winter" bekannt, in dem unter anderen auch der große schwedische Schauspieler Max von Sydow mitwirkte.

In Schweden kannte man Thunberg vor allem als Synchronsprecher der Zeichentrickfigur Bamse.