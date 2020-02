Mehr als Gretas kleine Schwester: Beata Ernman strebt auf die Bühne

Die Schwestern Greta Thunberg und Beata Ernman verbindet vieles: von der Liebe zu den Familienhunden über gemeinsame Kindheitserinnerungen bis hin zu manch schwermütigem Moment. 2019 trennte die beiden jungen Schwedinnen dann plötzlich und monatelang ein riesiger Ozean: Während Thunberg mit Vater Svante im Kampf gegen die Klimakrise nach Amerika reiste, blieb Ernman mit Mutter Malena und den Hunden Roxy und Moses daheim in Stockholm, um neben der Schule auch an der eigenen Musikkarriere zu basteln. Herausgekommen ist auf beiden Seiten des Atlantiks ganz Erstaunliches.

Premiere im Herbst

Am 19. September feiert das Musical "Forever Piaf" Premiere in einem Theaterhaus in Stockholm. In der Hauptrolle: Beata Ernman. Bis Ende November ist Greta Thunbergs kleine Schwester dann als junge Edith Piaf zu sehen und zu hören - an der Seite ihrer Mutter, die die ältere Version der Piaf verkörpern wird. "So lange ich zurückdenken kann, habe ich getanzt und gesungen", wird Beata Ernman in einer Mitteilung zum Musical zitiert. Die Musik von Edith Piaf habe ihre Kindheit begleitet, so Ernman. "Dass ich ihre unsterbliche Musik aufführen darf, ist ein Traum, der in Erfüllung geht."