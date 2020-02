Corona-Sperre des Innsbrucker Hotels war „keine Quarantäne“

„Das war keine Quarantäne“, stellt nun Anita Luckner-Hornischer von der Tiroler Landessanitätsdirektion auf KURIER-Anfrage klar. Auch Tirols VP-Landeshauptmann Günther Platter hatte bei einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittagn davon gesprochen, dass die Arbeitsstätte der infizierten Italienerin - also das Hotel - „gesperrt werden muss“. Später war dann in einer Aussendung des Landes davon die Rede, das diese „isoliert“ worden sei.

9 Kollegen der Infizierten in Quarantäne

„Es war ein faktische Amtshandlung, um in Ruhe Daten und Fakten erheben zu können“, erklärt Luckner-Hornischer. Erst in der Folge sei über Personen, die einen engen Kontakt mit der Infizierten hatten, eine Quarantäne verhängt worden. Es handelt sich dabei um neun Kollegen der Frau. Wer kein erhöhtes Risiko für eine Erkrankung hatte, habe sich nach einer erfolgten Untersuchung wieder frei bewegen dürfen. „Das waren Personen, die nie intensiven Kontakt mit der Erkrankten hatten.“

Rollerfahrer durfte Hotel verlassen

Das erklärt, warum ein Mann das Hotel verlassen durfte, obwohl dieses noch gesperrt war. Warum hingegen bereits im Hotel wohnhafte Gäste über Stunden nicht ins Hotel gelassen wurde, erklärte Luckner-Hornischer so: „Das waren Gäste, die erst am Montag eingecheckt haben.“

Die infizierte Rezeptionistin war aber zuletzt am Wochenende im Einsatz. „Für die Gäste gibt es nur ein minimales Infektionsrisiko. Das tendiert gegen Null.“

Im Hotel wurden bei 62 Gästen und Mitarbeitern Abstriche genommen. Zusätzlich hat man drei Tests von Personen aus dem Umfeld der Infizierten genommen. Die ersten 30 Ergebnisse liegen nun vor und sind negativ. Darunter auch drei Tests von Hotelmitarbeitern, die in Isolation waren.

Insgesamt sind 9 Hotelmitarbeiter in Quarantäne.Außerdem sind noch die drei Personen aus dem Umfeld der Infizierten in Quarantäne.