Eigentlich sollte Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassen Ärzte und Ärztinnen in der Ärztekammer für Wien, am Dienstag bei einer Pressekonferenz über ein neues "Pop-Up-Pilotprojekt" zum Schließen der Lücken in der ärztlichen Grundversorgung berichten. Aber weil diese Idee noch weit entfernt von konkreten Angeboten ist, konzentrierte sich das Interesse der Medienvertreter auf eine aktuelle Gefährdung.

Und da brach es aus der praktischen Ärztin, die in Wien-Floridsdorf eine Ordination führt, heraus: "Das ist eine Tragödie in meiner Ordination." Corona, aber auch Grippe und Keuchhusten würden "uns in diesem Winter überrollen".