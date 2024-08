6 Fragen zur Covid-Impfung: Wer soll jetzt auffrischen?

Auf Wunsch der Eltern ist die Covid-Impfung auch für Babys und jüngere Kinder unter 12 Jahren möglich . Der angepasste Impfstoff ist ab dem vollendeten sechsten Lebensmonat zugelassen . Empfohlen wird die Impfung besonders für Kinder, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben, etwa bei einer chronischen Erkrankung wie Diabetes, aber auch für Kinder, die in Kindergärten, Schulen oder anderen Einrichtungen betreut werden. Die Grundimmunisierung kann für Kinder, aber auch bisher ungeimpfte Erwachsene, mit dem angepassten JN.1-Impfstoff erfolgen.

Die Zulassung der angepassten Impfstoffe durch die EU-Kommission erfolgte Anfang Juli, die erste Lieferung für Österreich umfasste rund 92.000 Dosen. Insgesamt wurden für die kommende Saison 1,2 Millionen Dosen der angepassten Impfstoffe bestellt. In den USA hat die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA zudem bereits einen weiteren angepassten Impfstoff von Moderna zugelassen. „In Europa gibt es diesen Impfstoff noch nicht. Ich gehe aber davon aus, dass noch ein zweiter angepasster Impfstoff kommen wird“, sagt Impfstoffexpertin Christina Nicolodi . Das Biotech-Unternehmen Novavax wartet noch auf die Zulassung seines angepassten Impfstoffes durch die FDA.

In welchem Abstand zu einer Infektion oder zur letzten Impfung soll ich auffrischen?

Empfohlen wird ein Abstand zur vorhergehenden Infektion bzw. letzten Impfung von mindestens sechs bis zwölf Monaten. Bei Gesunden wird ein Mindestabstand von zwölf Monaten empfohlen. Unter Umständen kann es notwendig sein, den Impfabstand zu verkürzen, z.B. bei immungeschwächten Personen. Dies sollte der behandelnde Arzt entscheiden. Ein Mindestabstand von vier Monaten sollte laut Gesundheitsministerium jedoch nicht unterschritten werden.

Sich unmittelbar nach einer überstandenen Covid-Infektion impfen zu lassen, bringt keinen zusätzlichen Nutzen, da bereits ausreichend Schutz vorhanden ist. Nach der Impfung dauert es etwa ein bis zwei Wochen bis ein Schutz besteht. Ihren Höhepunkt erreichen die Antikörper etwa ein Monat nach der Impfung.

Wo bekommt man den neuen Covid-Impfstoff? Ist er nach wie vor kostenlos?

Die Impfung kann bei zahlreichen niedergelassenen Ärzten erfolgen, teilweise bei öffentlichen Impfstellen von Städten und Gemeinden. Für Wien gibt es eine Liste der Ärztekammer Wien aller Ordinationen, in denen die Covid-Impfung erfolgt (www.aekwien.at/impfordinationen). Österreichweit bieten etwa die ÖGK-Gesundheitszentren die Impfung an. Termine können online im nächsten Zentrum gebucht werden (www.gesundheitskasse.at). Die Covid-Impfung ist für alle Menschen in Österreich gratis.