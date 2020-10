Corona: 1.121 Neuinfektionen in Österreich

Von Sonntag auf Montag sind 1.121 neue Corona-Fälle hinzugekommen. In Wien sind es 266 neue Corona-Infektionen, in Niederösterreich 176 und in der Steiermark 159.

Bis dato wurden in Österreich 1.952.578 Testungen durchgeführt. Davon 66.314 positiv getestete Personen.

