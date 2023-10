Aktionswoche: Schwierige Suche nach barrierefreien Zugängen

Auch in Wien gibt es so manches Positives, was nicht auf den ersten Blick sichtbar ist. Die Pizzeria Margareta am Margaretenplatz etwa ist am Stadtplan als nicht barrierefrei eingezeichnet. Zwar stören – wie bei vielen Lokalen im innerstädtischen Bereich – Stufen beim Eingang, allerdings gibt es beim Seiteneingang ein breites Tor ohne Stiegen.