Bürgermeister von Klagenfurt gegen zweiten Regenbogen-Zebrastreifen

Doch was einen weiteren Regenbogen-Schutzweg bei der Klagenfurter Universität angeht, dem steht der Bürgermeister kritisch gegenüber. "Ich möchte klarstellen, dass der erste Regenbogen-Schutzweg ein wichtiges Zeichen war, doch die Stadt sollte eher andere, sinnvollere Maßnahmen für die LGBTIQ+-Community setzen, die gewichtiger wären, als weitere Schutzwege anzumalen“, sagt Scheider. Die Community würde sich beispielsweise eine Arbeitsgruppe im Auftrag der Stadt wünschen, die sich regelmäßig trifft und in der konkrete Vorschläge für die LGBTIQ+-Community ausgearbeitet werden.

Schutzwege anmalen sei eindimensional

"Ich fordere die dafür zuständige Referentin, Corinna Smrecnik, auf, tätig zu werden und entsprechende Anträge einzubringen. Nur Schutzwege anzumalen ist viel zu eindimensional. Wir müssen bei diesem Thema viel mehr in die Breite gehen. Ich möchte von der Referentin wissen, was in Planung ist. Sie soll berichten, was in ihrem Zuständigkeitsbereich diesbezüglich weitergegangen ist “, sagt der Bürgermeister.

"Wenn die Universität selbst auch gerne ein Zeichen setzen möchte, und dazu die Unterstützung der Stadt braucht, können sie sich gerne bei uns melden“, so Scheider abschließend.