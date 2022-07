Regenbogen-Zebrastreifen wurde schwarz bemalt

Ein Zebrastreifen am Bahnhofplatz in Leoben in der Obersteiermark wurde in der Nacht zum Samstag schwarz beschmiert: Dabei handelt es sich ausgerechnet um jenen Schutzweg, der Regenbogenfarben trug - er wurde vor einiger Zeit als Symbol für Diversität so gestaltet.

Laut Landespolizeidirektion Steiermark besprühten bisher unbekannte Täter die bunten Streifen mit schwarzer Farbe und malten Linien darauf. Die Exekutive vermutet, dass sich die Aktion gezielt gegen die LGBT-Pridebewegung gerichtet hat. Erhebungen wurden eingeleitet.