Anspannung vor Drag-Queen-Lesung für Kinder in Wien

Vizebürgermeister Wiederkehr: Gezielte Desinformation

Neos-Vizebürgermeister und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr verurteilte die Instrumentalisierung einer Kinderbuchlesung durch "extreme Rechte und extreme Konservative" mit Hilfe von "gezielter Desinformation und unzulässiger Vermischung".

Eine Veranstaltung im Zeichen von Toleranz und Respekt zu stören, gefährde die Sicherheit von Kindern und sei ein Zeichen von Intoleranz - das habe in Wien "keinen Platz". An die Gegendemonstranten richtete Wiederkehr via Twitter den Appell, "sich zurückzunehmen", und von der Polizei erwarte er, "dass die Veranstaltungsteilnehmer:innen, allen voran die Kinder, umfassend geschützt werden".