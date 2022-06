Homophober Angriff gegen Vienna Pride: Rechte wollten Kinderbuchlesung stören

Die städtische Bücherei in Wien-Mariahilf wurde heute, Freitag, Ziel eines homophoben Angriffs. Der Haupteingang der Bücherei in der Gumpendorfer Straße wurde mit einer rot-weiß-roten "Mauer" verstellt, darauf zu lesen: "No Pride Month".

Laut einem Sprecher der Wiener Büchereien handelt es sich um eine „dünne, aufgetragene Wand“ aus Betonbausteinen und PU-Schaum.