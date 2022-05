NEOS wollen Österreich als sicheren Hafen für LGBTIQ-Geflüchtete

Der morgen beginnende "Pride Month", der auf die Situation der LGBTIQ-Community aufmerksam machen soll, steht für die NEOS heuer unter dem Motto "Lets make pride worldwide". In Österreich sei in den letzten Jahren viel passiert, sagte LGBTIQ-Sprecher Yannick Shetty bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Das offizielle Österreich solle sich aber auch über die Grenzen hinaus für die Rechte der LGBTIQ-Community einsetzen und aufgrund ihrer Sexualität Geflohene besser schützen.

Veränderung durch Druck von außen

Mit dem Ende des Blutspendeverbots für homo- und bisexuelle Männer sei ein wichtiger Schritt gemacht worden, so Shetty. Dies sei aber keine Leistung der Bundesregierung gewesen, sondern dem Druck der Opposition und NGOs zu verdanken. "Der Pride Month ist ein Fixpunkt für jede offene Gesellschaft, denn jeder Mensch soll so leben und lieben können wie er möchte", sagte der stellvertretende Klubobmann Nikolaus Scherak. In Österreich habe sich in den letzten Jahrzehnten viel verbessert, etwa die Ehe von gleichgeschlechtlichen Paaren oder bei der Adoption. "Meistens waren es aber die Höchstgerichte, die etwas verändert haben, und nicht die Regierung", so Scherak.