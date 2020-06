LGBT-Erfahrungen: "Viele sagen mir, dass Bisexualität nicht existiert"

"Ich finde das Wort ,Toleranz‘ schrecklich"

Michael. Der 19-Jährige fiel während Corona in ein „emotionales Loch“, dann beschloss er, die Zeit für das Projekt FLAGincluded zu nutzen, das Schulen gratis Regenbogenflaggen und Aufklärungsarbeit zur Verfügung stellt. Wie wichtig diese ist, weiß er aus eigener Erfahrung: Michael hatte mit 15 sein inneres Coming-out, mit 17 wusste jeder in seinem Umfeld, dass er schwul ist. „Ich gehöre zu jenem glücklichen Bruchteil, der aufgrund seiner sexuellen Orientierung noch nicht diskriminiert wurde“, sagt der Maturant. Traurig mache ihn die Verwendung des Wortes „schwul“ als Schimpfwort in der Jugendsprache: „Auch wenn viele beteuern, es ja nicht böse zu meinen, formt Sprache unterbewusst immer noch das Denken.“

Auch mit einem anderen Wort, das im Zusammenhang mit LGBTIQ-Rechten gern gebraucht wird, hat der Maturant ein Problem. „Ich finde das Wort ,Toleranz‘ schrecklich. Ich toleriere temporäre Schmerzen oder eine nervige Person auf einer Party. Dass gleichgeschlechtliche Liebe bzw. freier Ausdruck von Gender in dieselbe Kategorie zu fallen scheint, finde ich besonders menschenverachtend.“ Unbehagen bereiten ihm derzeit so manche politische Entwicklungen. „Ich verfolge mit großer Sorge, wie in anderen Ländern Europas, Erfolge und Fortschritte der LGBTIQ+ Bewegung rückgebaut werden – beispielsweise Orbans Anti-Transgender-Gesetz oder die LGBT-freien Zonen in Polen. Von Österreichs politischer Spitze hört man dazu kaum kritische Worte.“