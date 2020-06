Schatten über dem Regenbogen: J.K. Rowling und die Genderdebatte

Es ist ein turbulenter "Pride Month" für die LGBTIQ-Community. Wegen der Corona-Bestimmungen konnten die Regenbogenparaden – ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt – nicht wie gewohnt stattfinden, dafür rückte ihr Anliegen anderweitig in den Fokus. Just am Jahrestag des Attentats auf einen Schwulenklub in Orlando 2017 hatte die Trump-Regierung eine Regelung aus der Ära Obama gestrichen, die Transgender-Personen vor Diskriminierung im Gesundheitswesen schützt – man werde zur Interpretation des Wortes "Geschlecht" als "männlich oder weiblich und wie von der Biologie bestimmt" zurückkehren.