Transgender: Wenn Kinder ihren Körper hassen

von Elisabeth GErstendorferTom wird mit einem weiblichen Körper geboren, gibt sich selbst aber schon früh Bubennamen, hat männliche Vorbilder, will keine typische Mädchenkleidung tragen. „Ich habe schon mit drei Jahren gesagt, ich bin ein Bursch. Auch wenn ich im Spiegel gesehen habe, dass das, was da steht, weiblich ist“, sagt er. Es ist keine Phase, die nach wenigen Monaten vorübergeht. Tom ist transgender. Seine angeborenen Geschlechtsmerkmale entsprechen nicht dem, wie er sich von klein auf wahrnimmt.

Mit der Pubertät beginnt er Teile seines Körpers stark abzulehnen. „Die Pubertät ist für die meisten von uns schrecklich. Du bist gezwungen sie zu durchleben, obwohl du vorher schon weißt, dass du das nicht bist. Das ist enorm belastend“, erzählt er. Hätte er als Teenager seine Pubertät aufhalten können, hätte er es getan. Und sich viel Leid erspart, sagt der heute 26-jährige Kindergartenpädagoge.

Mittlerweile ist das möglich. Offizielle Empfehlungen des Gesundheitsministeriums legen seit Dezember 2017 fest, wie Minderjährige mit der medizinischen Diagnose „Störung der Geschlechtsidentität“ (Geschlechtsdysphorie), behandelt werden können.

Mittel der Wahl sind Hormone: Sie können die Pubertät temporär stoppen oder das biologische an das Wunschgeschlecht angleichen. Bevor es diese Empfehlungen gab, wurden Hormontherapien für Minderjährige immer wieder abgelehnt. Der Vorteil: Die Blockade der Pubertät ab einem frühen Stadium verschafft Betroffenen Zeit, in der sie sich – vor allem mithilfe von Psychotherapie – über ihre Geschlechtsidentität klar werden können. Möglich ist ein Aufschub von etwa zwei Jahren, ohne dass bleibende Schäden entstehen. Bei Transbuben (weiblich zu männlich), wird so das Brustwachstum gestoppt. Transmädchen (männlich zu weiblich) haben z.B. keinen männlichen Stimmbruch.