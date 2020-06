Glitzer und Einhörner: Regenbogen-Corso umrundete Wiener Ring

"Covid-19 kann uns am Einhorn lutschen"

Die Umstände hielten die Teilnehmer auch nicht davon ab, kreativ zu sein. Die Corso-Gefährte waren bunt geschmückt - mit Regenbogenfahnen, Luftballons und besonders beliebt: aufblasbaren Einhörnern. Viele hatten auch Transparente mit mehr oder weniger politischen Botschaften von "LGBTIQ ist wie Glitzer - es wird nie weggehen" bis "Covid-19 kann uns am Einhorn lutschen".

Kurz vor dem Start des Corsos war auch die Politik am Wort. Der auch für Antidiskriminierung zuständige Wiener Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) sah in der Veranstaltung ein "starkes Zeichen" und erinnerte in seiner kurzen Rede daran: "Wien sagt: 'Wen immer du liebst, Wien liebt dich.'" Im Anschluss sprachen Vertreter der Grünen und der NEOS. Auch Bundespräsident Alexander van der Bellen war mit dabei - zumindest virtuell. Via Facebook sendete er eine Grußbotschaft, wobei er die Zuseher aufforderte: "Lassen Sie uns gemeinsam gegen Diskriminierung und Rassismus auftreten und Grund- und Freiheitsrechte verteidigen. Nur wenn Menschen für ihre Rechte eintreten, kann die Welt zu einem besseren Ort werden."