16 Bim-Linien und 460 Plakatflächen: Schmusen für die Toleranz

„Lebe deine Liebe“ lautet das Motto der Kampagne, die Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) am Montag gemeinsam mit Nicole Berger-Krotsch, LGBTIQ-Sprecherin der SPÖ, und Wolfgang Wilhelm, Leiter der Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten (Wast) vorstellte.

Es sind Fotos von schmusenden, gleichgeschlechtlichen Paaren (echte, keine Models), die von nun an auf den Straßenbahnlinien D, 1, 2, 5, 6, 11, 18, 25, 26, 31, 38, 40, 41, 43, 49 und 60 zu sehen sein werden; ebenso in Straßenbahn-Haltestellen, wie auf Plakatwänden bei den Stadteinfahrten, vor dem Rathaus oder auf digitalen Werbe-Bildschirmen in der Stadt.

„Es geht darum, die Vielfalt, die wir in Wien haben, zu feiern. Aber nicht nur“, sagt Wiederkehr. Neben der großen Pride-Parade, die heuer am 11. Juni stattfindet (siehe Kasten rechts), gehe es auch darum, Informationen über Beratungsstellen und Unterstützungsleistungen für LGBTIQ-Personen zur Verfügung zu stellen.

Denn noch immer können sich homosexuelle, bi-, trans- oder intersexuelle Menschen im öffentlichen Raum nicht völlig frei bewegen: 60 Prozent der gleichgeschlechtlichen Paare trauen sich nicht, in der Öffentlichkeit Hand in Hand zu gehen – aus Angst vor verbalen oder gewalttätigen Angriffen. 18 Prozent der Transgender-Paare haben verbale oder körperliche Gewalt erlebt. Das geht aus einer 2020 durchgeführten Studie der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte hervor.

Die bis dato aktuellste Studie aus Wien zu dem Thema stammt aus dem Jahr 2015: 79 Prozent der Befragten gaben damals an, schon einmal im öffentlichen Raum beschimpft worden zu sein, 48 Prozent waren damals am Arbeitsplatz nicht geoutet, 14 Prozent haben sich in den 12 Monaten vor der Befragung im Job diskriminiert gefühlt oder wurden gemobbt beziehungsweise belästigt.