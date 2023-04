Organisatoren enttäuscht: Kein Platzverbot bei Drag-Queen-Lesung in Wien

Bei einer Drag-Queen-Lesung für Kinder, die am Sonntag in einem Szenelokal der LGBTIQ+-Community in Wien stattfindet, wird es kein Platzverbot geben. Aktivistinnen und Aktivisten der Community, Grüne und SPÖ hatten eine solche Schutzzone gefordert, weil die FPÖ, die rechtsextremen Identitären und christliche Fundamentalisten für eine Demo direkt vor dem Veranstaltungsort mobilisieren. Über die Entscheidung der Polizei zeigten sich die Organisatoren am Freitag enttäuscht.

Rund um den Veranstaltungsort - die Türkis Rosa Lila Villa in der Linken Wienzeile - wird lediglich ein sogenannter Schutzbereich eingerichtet, hieß es am Freitag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Wien. Bisher seien keine expliziten Aufrufe zu Gewalt oder sonstigen Eskalationen bekannt.