Drag-Queen-Lesung in Wien: Forderung nach Schutzzone

Am kommenden Sonntag findet in einem Szenelokal der Wiener LGBTIQ+-Community in Wien - der Türkis Rosa Lila Villa in der Linken Wienzeile - eine Drag-Queen-Lesung für Kinder statt.

Dagegen machen die FPÖ, die rechtsextremen Identitären und christliche Fundamentalisten mobil, eine Demo soll direkt vor dem Veranstaltungsort stattfinden. Aktivistinnen und Aktivisten der Community, die Grünen und die SPÖ haben am Mittwoch polizeiliche Sicherheitsvorkehrungen eingefordert.