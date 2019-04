Brisant: Vierte Razzia im Grandhotel Panhans

In der falschen Annahme einer weiteren Razzia der

Finanz zu entgehen, begannen die Arbeiten auf der

Hotelbaustelle jeweils erst zwischen 13.00 und 14.00 Uhr. Die Finanzpolizei hatte diesen sonderbaren Arbeitsrhythmus auf der Baustelle aber schon länger beobachtet. In Summe stellen die Finanz-Ermittler 40 Gesetzesübertretungen fest. Sie erstatteten daraufhin Anzeigen bei den Bezirksverwaltungsbehörden. Indes wurden die 20 illegal Beschäftigen noch in der Nacht auf Freitag von Beamten des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) in Schubhaft genommen und von der Polizei in ein Anhaltezentrum überstellt. Sie werden in weiterer Folge abgeschoben und erhalten ein Einreiseverbot.