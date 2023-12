(Kurioses) Brauchtum: Wo zu Weihnachten Messer unter Tisch liegen

Fast wie ein Mistelzweig

Zuweilen sind zur Weihnachtszeit aber auch Christbäume nicht dort, wo sie erwartet werden – in bäuerlich geprägten Regionen der Steiermark etwa hängen sie verkehrt von der Decke (geschmückt mit Lebkuchen, Strohsternen oder Äpfeln). Volkskundler sehen den Ursprung dieses – heute nur noch selten gepflegten – Brauchs in den sogenannten Zweigsegen: Hierzulande sind die Barbarazweige bekannt, die am 4. Dezember ins Wasser gestellt werden. Im englischsprachigen Raum dagegen der berühmte (Küss mich-)Mistelzweig, der von der Decke hängt.

➤ Mehr lesen: Warum die Pflanze zum Küssen verleitet

Allgemein bekannter ist der Glöcklerlauf des Salzkammergutes. In Abersee in Salzburg tragen ledige Männer – so will es der Brauch – zum Jahreswechsel von Hand gefertigte Symbole auf den Schultern von Haus zu Haus, Sterne, aber auch Kirchen oder Symbole der Region.