Bierwirt: Schwerer Vorfall schon vor der Bluttat

Gerüchte, wonach der Bierwirt schon vor der Tat im Innenhof des Gemeindebaus mit einer Schusswaffe hantiert haben soll, wollte bei einem Lokalaugenschein im Winarskyhof am Mittwoch hingegen niemand direkt bestätigen. Auszuschließen ist diese Version allerdings nicht. So berichtet ein Nachbar, dass er Albert L. bereits gut 20 Minuten vor den tödlichen Schüssen auf einer Bank vor der Wohnung des Opfers gesehen habe. Dabei soll der mutmaßliche Schütze schon alkoholisiert gewirkt haben und auffällig laut gewesen sein.

Diese Einschätzung teilt auch eine weitere Anwohnerin, die sogar auf derselben Stiege wohnt. „Ich bin 15 Minuten vor der Tat nachhause gekommen, da stand er bereits vor der Haustür.“

Um in dem engen Eingangsbereich ins Stiegenhaus zu kommen, musste sie sogar seitlich vorbeigehen, erzählt die junge Frau. Der Bierwirt soll seine Schwester gerade umarmt und dabei gewankt haben. Was danach bis zu den Schüssen passierte, wisse sie nicht, da sie „zum Glück“ schon in ihrer Wohnung war.