Ein Mordversuch „in Gottes Auftrag“

Ein Dilemma, mit dem sich die Mutter des Mannes seit Jahren herumschlägt: „Wenn ich Patrick Medikamente ins Essen mische, mach ich mich strafbar. Und zu einer Behandlung kann ich ihn nicht zwingen.“ Es sei das Schlimmste, dass ihr als Mutter die Hände gebunden seien und sie ihrem Kind nicht helfen könne – trotz Gefahr in Verzug.

So sei ihr Sohn in der Vergangenheit in Venedig nackt in den Kanal gesprungen und vor der Polizei geflüchtet, am Westbahnhof habe er sich im Streit vor Moslems entblößt und in der Mauerbachstraße hätte er sich einfach auf die Fahrbahn gelegt, berichtet sie von eher harmlosen Episoden. Ebenso sei es aber vorgekommen, dass er in Ungarn in einer Kirche einen Rollstuhlfahrer als „unrein“ beschimpft habe oder sich mit einem Stein auf den Kopf geschlagen habe, um „Satan zu vertreiben“.

Dass ihr Sohn künftig in einer geschlossenen Anstalt untergebracht sein wird, hat sie akzeptiert: „Es ist das Beste für ihn“, sagt sie weinend. „Ich hoffe einfach, dass es der Kindergärtnerin gut geht und sie weiß, dass mein Patrick nicht böse, sondern einfach nur krank ist.“