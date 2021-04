Juwelier-Mord in Wien-Landstraße geklärt: 20-Jähriger festgenommen

Promi-Juwelier Berthold S. wurde Mitte Oktober vergangenen Jahres blutüberströmt im Eingang seines Geschäftes in Wien-Landstraße gefunden. Laut Polizei war der 74-Jährige zahlreichen Schnitt- und vor allem Stichverletzungen erlegen. Wie nun bekannt wurde, hat die Polizei heute, Donnerstag, einen Tatverdächtigen festgenommen.

Dabei soll es sich um einen 20-jährigen Serben handeln. Der junge Mann war am Donnerstag mit einem Kleinbus von Serbien nach Ungarn unterwegs und wurde dann von Zielfahndern auf ungarischem Staatsgebiet dingfest gemacht.

Die Festnahme erfolgte nach Ansuchen von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bei einem Gespräch mit dem serbischen Polizeidirektor Vladimir Rebic in Belgrad. Österreichische Ermittler hatten den 20-Jährigen bereits im Visier. Nach dem Komplizen des Tatverdächtigen - ein 22-jähriger Serbe - wird noch gefahndet.

Raubmord

Nach der Tat am 14. Oktober war zunächst viel ungewiss. So hieß es in ersten Berichten Berthold S. wurde erschossen. Wie sich später herausstellte, war keine Schusswaffe involviert, die mit einem Messer bewaffneten Täter gingen allerdings äußerst brutal vor.

Auch wurde damals spekuliert, es könnte sich um einen Racheakt handeln. Tage nach dem Überfall stellte sich aber heraus, dass die Täter mit Beute flüchteten. Ob es neben dem festgenommenen 20-Jährigen und seinem serbischen Komplizen noch weitere Verdächtige gibt, war vorerst unklar. Zeugen berichteten damals nämlich von drei flüchtenden Männern. Auf Fahndungsfotos der Polizei waren aber stets nur zwei Männer zu sehen.