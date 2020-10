Neue Details zum Mord an Juwelier in Wien-Landstraße

Der Juwelier Berthold S., der Mittwochnachmittag blutüberströmt im Eingang seines Geschäftes in Wien-Landstraße gefunden wurde, ist laut Polizei zahlreichen Schnitt- und vor allem Stichverletzungen erlegen. Das zeigte das Ergebnis der Obduktion. Die Tatwaffe wurde nicht gefunden. Die Täter dürften das Messer mitgenommen haben. Eine Schusswaffe war, anders als zunächst vermutet, nicht im Spiel.

Ehefrau hilft Ermittlern

Unklar ist weiterhin, ob der 74-Jährige im Zuge eines Raubüberfalls getötet wurde oder ob es sich um einen Racheakt gehandelt hat. Auch am Freitag, also zwei Tage nach dem Mord, war die Tatortgruppe immer noch damit beschäftigt, Beweise in dem Geschäft zu sichern. Deshalb ist auch noch nicht klar, ob etwas gestohlen wurde. Dazu muss die Ehefrau des Opfers erst ins Geschäft kommen und nachsehen, ob etwas fehlt.