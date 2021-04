Frauenmord im Winarskyhof: Das sagen die Nachbarn und Zeugen

Der 42-jähriger Wiener, ein Bierwirt, der in den letzten Monaten zweifelhafte Bekanntheit erlangte, weil er der Grünen Klubchefin Sigi Maurer angeblich obszöne Nachrichten schickte, verlor aufgrund einer Alkoholvergiftung noch bei der Festnahme das Bewusstsein. Laut Polizei hatte er eine Wodkaflasche in der Hand und wie sich später herausstelle, drei Promille Alkohol und „andere Substanzen“ im Blut. Dem KURIER liegt ein Video vor, in dem Verdächtige kurz vor der Festnahme von der Bank kippt.

Umzug vor einem Jahr

Im Winarskyhof herrschte am Tag nach der Bluttat tiefe Betroffenheit. Die Schüsse hörte so gut wie jeder und das Opfer kannte man gut, obwohl die Frau mit ihrem knapp zweijährigen Sohn und der 13-jährigen Tochter erst vor ungefähr einem Jahr hergezogen war. „Sie war so eine freundliche Frau, hat draußen mit den Kindern gespielt. Hat immer ihre Hilfe angeboten“, erzählt etwa Dzemail S., der im zweiten Stock wohnt und somit alles mitbekommen hat.