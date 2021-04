Sigi Maurer reagiert auf Mordverdacht gegen "Bierwirt"

Doch dann hielt sie kurz inne. "Bevor ich zu Tagesordnung übergehe, würde ich gerne drei Sätze sagen. Wir haben heute in der Nacht in der Brigittenau einen Frauenmord gehabt. Ich möchte an dieser Stelle mein tief empfundenes Beileid und Mitgefühl den Angehörigen des Opfers ausdrücken."

Gewessler räusperte sich kurz, als ob sie kurz ihre Stimme verlieren könnte. "Das ist die neunte Frau, die in diesem Jahr ermordet wurde. Da müssen wir etwas tun."

"Tief erschüttert" zeigte sich auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. "So kann es nicht weitergehen", schrieb sie auf Twitter. "Frauen und Kinder müssen besser geschützt werden! Gewaltschutzgipfel jetzt!"