Neunter Frauenmord in diesem Jahr: Kehre um!

Was sich am Donnerstagabend in einem Gemeindebau in der Brigittenau abgespielt hat, muss noch im Detail aufgeklärt werden.

Der Verdacht wiegt aber schwer, dass derselbe Mann, der der Politikerin Sigi Maurer sexualisierte Hassnachrichten geschickt haben soll, seine Ex-Partnerin getötet hat. Es gilt die Unschuldsvermutung, aber wenn es sich bewahrheitet, ist das ein Paradefall der viel besprochenen toxischen Männlichkeit.