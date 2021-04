Mordalarm: Bekannter "Bierwirt" soll Ex-Freundin erschossen haben

Am Donnerstagabend wurde ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften wegen einer scherverletzten Frau in den Winarskyhof im 20. Bezirk in Wien gerufen. Das Opfer hatte sich noch aus eigener Kraft in den Innenhof des Gemeindebaus geschleppt. Die 35-Jährige hatte Schussverletzungen erlitten und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, wo sie aber kurze Zeit später ihren Verletzungen erlag.

Zugefügt haben soll ihr die Verletzungen ihr Ex-Lebensgefährte, ein 42-jähriger Wiener, der in den letzten Monaten zweifelhafte Bekanntheit erlangte: Es soll sich bei dem Tatverdächtigen um jenen Mann handeln, der der Grünen Klubchefin Sigi Maurer obszöne Nachrichten geschickt hatte. In den Medien wurde der 42-Jährige als "Bierwirt" bekannt.

