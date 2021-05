Gericht hebt Waffenverbot für Doppelmörder auf

Er war noch keine 18 Jahre alt, als er bei einem Einbruchsdiebstahl in ein Haus erwischt wurde, seine Pistole zog, und das Ehepaar Dagmar und Ernst Prinz in Ebental bei Klagenfurt erschoss. Die dreijährige Tochter des Paares schlief gerade im ersten Stock des Hauses. Der Täter wurde 1975 zu 15 Jahren Haft verurteilt – die Höchststrafe. Er sei ein „Waffennarr“, gab Herr F. (Name geändert, Anm.) damals gegenüber der Polizei an.

Herr F. hat seine Strafe im Gefängnis längst abgesessen. Er führt seit vielen Jahren ein unauffälliges Leben. Er hat mehrere Lehrausbildungen absolviert, die Matura nachgeholt, studiert und sich selbstständig gemacht. Doch seine Liebe zu Waffen ist geblieben.