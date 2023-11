Behinderte protestieren bei ÖVP und Grünen für ihre Rechte

Rund 200 Menschen versammelten sich deshalbin der Lichtenfelsgasse 7, um für die Rechte von beeinträchtigten Personen zu demonstrieren. "Lasst uns leben, nicht überleben" oder "Wir fordern inklusiven Arbeitsmarkt" steht auf einigen Plakaten. Auch Isabella Aigner, 43, aus Wien, hält ein Transparent in ihren Händen. "Wir wollen Teilhabe", steht darauf. "Mir ist es ganz wichtig, dass die persönlichen Assistenten endlich mehr Geld bekommen. Pro Stunde zahle ich zwar 35 Euro, mein Assistent bekommt aber nicht einmal die Hälfte davon", sagt die 43-Jährige. Ihr Assistent pflichtet ihr bei. "Ich bekomme pro Stunde zwischen 11 und 13 Euro, der Rest fließt an Organisationen, die Assistenten vermitteln", sagt der Wiener.

Nachdem Gudrun Kugler, Nationalratsabgeordnete der ÖVP, ein paar Worte an die Demonstrierenden gewandt hat, setzt sich der Trupp Richtung Löwelstraße in Bewegung. Bedrana Ribo, Sprecherin für Inklusion vom Grünen Club, richtet sich dort an die Menge: "Im Bereich Inklusion wird oft über den Kopf der Menschen hinweg entschieden, dabei weiß die Community ganz genau, was sie braucht."

Angesprochen veröffentlichte Zahlen, wonach die Grünen die Beschäftigungsquote für beeinträchtigte Personen 2020 nicht erfüllten, sagt Ribo: "Diese Daten waren damals leider korrekt, bzw in einem Fall wurde nachgebessert. Jetzt haben wir drei Mitarbeiterinnen, die im Rollstuhl sitzen."