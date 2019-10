Baufällige Wachzimmer: Die kaputtgesparte Polizei?

Das öffentliche Bild lautet derzeit so: Das Bundesheer ist kaputtgespart und die Polizei steht mit hochmoderner Ausrüstung bestens da. Doch der Runde Tisch von SchauTV mit den drei Personalvertretern ließ aufhorchen: „80 Prozent der Polizei-Inspektionen müssten vom Arbeitsinspektorat geschlossen werden“, sagte der blaue AUF-Vertreter Werner Herbert. Tatsächlich würde nur noch der Bagger helfen.

Die pure Übertreibung eines Gewerkschafters? In sozialen Medien und im KURIER-Forum wurde darüber heftig weiterdiskutiert. Diese Zahl dürfte jedenfalls zu hochgegriffen sein, aber tatsächlich ist vor allem in den Städten die Lage durchaus angespannt. „In der Fläche ist die Ausstattung sehr gut, in Wien ist es eher problematisch“, sagt Reinhard Zimmermann (FCG), Vorsitzender der Polizeigewerkschaft.