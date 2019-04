Polizei: Teure Kampagne, wenig Erfolg

Laut Christoph Pölzl, Sprecher des Innenministeriums, würde man eben nur die „Besten der Besten“ aufnehmen. Außerdem gäbe es nicht genug Planstellen, die man nachbesetzen könne: „Würde man jetzt zu viele Bewerber aufnehmen, hätte man in 40 Jahren wieder dasselbe Problem mit der Nachbesetzung“, sagt Pölzl.

Das BMI hofft aber im zweiten Quartal auf mehr Ausbildungsplätze. Diese Argumente will SPÖ-Parlamentarier und Polizist Androsch nicht gelten lassen. Für ihn zeigt die Anfragebeantwortung gleich mehrere bedenkliche Punkte auf: „Erstens wurde offensichtlich sehr viel Geld in Inserate in rechten Medien investiert. Die Werbung in sozialen Medien ist mit knapp 90.000 Euro vergleichsweise gering, obwohl dort die jungen Interessenten abzuholen wären.“

Zum Vergleich: Die großen Boulevardmedien erhielten insgesamt mehr als 1,7 Millionen Euro für Werbeanzeigen.

Abgesehen von der Verteilung der Inserate kritisiert Androsch auch den Einsatz der Mittel: „Ich kann nicht nachzuvollziehen, warum man so viel Geld in Werbung steckt, anstatt für mehr Ausbildungsplätze zu sorgen. Es muss Geld in Lehrpersonal und Infrastruktur für die Ausbildung fließen.“