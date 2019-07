Millionenkosten: Reiterstaffel wartet darauf, wie es weitergeht

Vorerst bleibt der Standort jedenfalls in Wiener Neustadt. Dass die Reiterstaffel derzeit nicht in den Einsatz gehen darf, ist für den (erst kürzlich auf elf uniformierten Polizisten und Polizistinnen gekürzte) Trupp ein hartes Los. Die Beamten haben monatelang darauf hintrainiert. Zuletzt war die Kavallerie sogar in Ungarn um mit der dort erfahrenen Polizei-Reiterstaffel gemeinsame Streifen auf der Margareteninsel in Budapest zu reiten.