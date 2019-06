Der heftige Kampf um das Erbe von Herbert Kickl

Fest steht, dass für Kickl, der selbst von einigen seiner hausinternen Gegner als „vielleicht intelligentester Ressortchef aller Zeiten“ bezeichnet wird, eine Welt zusammenbrach, als er mitbekam, dass seine Tage als Ressortchef gezählt sind. „Ich habe ihn niemals so böse erlebt wie an jenem Tag, als ihm das klar wurde“, erinnert sich ein Wegbegleiter. Nicht einmal die übliche Fahnenübergabe an seinen Nachfolger gab es mehr. „Von dieser wurde Abstand genommen, weil Herbert Kickl zu diesem Zeitpunkt bereits durch den Bundespräsidenten entlassen war“, sagt seine Sprecherin.

Goldgruber in Aktion

Vor seinem Abgang ernannte Kickl in letzter Minute Peter Goldgruber zum Generaldirektor. In den nur zwei Tagen Amtszeit war dieser sehr betriebsam: Er gab nicht nur eine neue Uniform für sich in Auftrag und unterschrieb Aktenstücke mit seinem neuen Titel, sondern wollte offenbar auch den Landespolizeidirektor in Niederösterreich ausschreiben.

Kickl schrieb hingegen zu seinem Abschied noch einen Brief an die 30.000 Polizisten, in dem er seine Amtszeit lobte: „ Österreich ist schon jetzt ein sicheres Land mit hoher Lebensqualität“, schrieb der scheidende Minister. Dem Bereich Cybercrime habe er „höchste Aufmerksamkeit geschenkt“. Auch die Rekrutierungsmaßnahmen hob Kickl darin hervor.