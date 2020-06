Auf der weißen Spur: So steht es um Kokain in Österreich

Daher versteht Lichtenegger bei illegalen Drogen keinen Spaß: „Ich will in Österreich nicht Zustände wie in Mexiko, wo Menschen tagtäglich getötet werden – auch wenn wir weit davon entfernt sind.“

Und wie sieht es mit dem Kokainkonsum während der Corona-Krise aus? „Zwar hat es eine Verschiebung von illegalen Substanzen hin zu Alkohol gegeben. Aber man kann nicht grundsätzlich sagen, dass es bei allen weniger geworden ist“, sagt Schubert-Kociper. Etwas anders sieht es Polizist Lichtenegger: „Es ist nicht weniger geworden, da ist immer noch genug im Umlauf.“

Die Anfänge liegen in der Medizin, groß wurde Kokain in der Unterhaltungswelt

In den Andenländern Südamerikas kennt man seit Jahrhunderten die stimulierende Wirkung des Kokastrauchs. Der Mediziner Albert Niemann war es, der den Wirkstoff Mitte des 19. Jahrhunderts chemisch isolierte. Kokain wurde als Betäubungsmittel eingesetzt.

Auch Sigmund Freud experimentierte am Anfang seiner Arztkarriere damit und griff selbst darauf zurück – wenn wohl nicht so intensiv wie in der auf Netflix und ORF ausgestrahlten und gewöhnungsbedürftigen Serie Freud. Später distanzierte er sich von dem Mittel – ein Bekannter war an einer Überdosis gestorben. Er wollte damit seine Morphiumsucht heilen.

„1888 kam ein Getränk auf der Basis von Koka und Cola-Nuss-Extrakten auf den Markt, das als Mittel gegen Kopfschmerzen und als Belebungsmittel für Erwachsene vermarktet wurde – das Getränk hieß Coca-Cola. Doch bereits 1906 wurde in den USA der Zusatz von Kokain in Getränken und rezeptfreien Arzneimitteln gesetzlich verboten“, steht auf der „checkit!“-Homepage.

Als Rauschmittel wurde Kokain in den Goldenen 20ern – vor allem in Berlin – beliebt, wo es die Partys als „Champagner-Droge“ befeuerte. Ab den 1970ern war es in der Unterhaltungswelt angesagt. Mit fatalen Folgen. Der kolumbianische Drogenboss Pablo Escobar überflutete die USA damit und löste in seinem Heimatland einen brutalen Bürgerkrieg aus.

Und wohl keine Droge wurde so oft in Popsongs besungen. Man denke an: Eric Claptons "Cocaine“, Boris Bukowskis "Kokain“. Falco thematisierte es mehrmals – in "Ganz Wien", "Der Kommissar“ oder "Mutter, der Mann mit dem Koks ist da“. Wanda singt, dass es "kein Weißes ohne Geld“ gibt. Und von Gangster-Rappern wie Haftbefehl – der von sich behauptet: "Ich hab’ mehr Weiß gesehen als ein Eskimo“ – gar nicht zu reden.