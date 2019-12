Drogenbericht: Die Österreicher rauchen immer weniger

Vorab: In Österreich wird nach wie vor überdurchschnittlich viel geraucht und getrunken. Laut einer Erhebung von "Gesundheit Österreich" geben sich aber immer weniger Österreicher ihren Süchten hin. Auch bei der Nummer-eins-Sucht, dem Rauchen, sind die Zahlen rückläufig. So haben die Österreicher 1998 noch durchschnittlich sieben Zigaretten pro Tag geraucht. Im Vorjahr waren es nur noch fünf. Wichtig zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang natürlich auch, dass sich der Drogenbericht auf Zahlen aus 2018 bezieht. Also ein Erhebungszeitraum, in dem noch kein komplettes Rauchverbot galt.

Ein Drittel möchte aufhören

Besonders verpönt und gar nicht "in" ist die Zigarette anscheinend bei der Jugend. In den vergangenen 15 Jahren hat sich der Anteil der rauchenden Schüler halbiert. Nur etwa ein Prozent der 15-Jährigen gab an, täglich an einer Zigarette zu ziehen. Das nehmen sich anscheinend auch viele Erwachsene zum Vorbild. Von 560.000 Österreichern, die täglich rauchen, versuchten etwa 32 Prozent aufzuhören - aber erfolglos, weshalb Experten in einem Ausbau von Entwöhnungsprogrammen großes Potenzial sehen.

Emanzipiertes Rauchen

Den ersten Platz belegt Österreich übrigens bei den rauchenden Frauen. Nirgendwo in Europa greifen so viele Frauen zur Zigarette. Expertin Irene Schmutterer erklärt das unter anderem mit der Emanzipation. Weil Männer und Frauen gleichgestellt sind, erhöhe das die Anzahl der Raucherinnen. Zum Vergleich: Das Ranking führt bei den Männern die Türkei an.