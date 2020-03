Drogen-Prozess: Kontakte zur serbischen Mafia

"Beim Weiterstöbern bin ich dann auch auf einen BMW gestoßen, der einen erhöhten Boden hatte. Der wurde für die Schmuggelfahrten eingesetzt." Und schließlich stieß man auf mehrere Cannabis-Plantagen. In Markt Piesting, Oberpullendorf, Strasshof und Vösendorf. Die Objekte wurden überwacht, zwei Verdächtige abgehört, ausgeforschte Fahrzeuge mit Peilsendern versehen. "Die Häuser und Grundstücke wurden immer mit gefälschten Ausweisen angemietet und es wurde bar bezahlt", sagt der Polizist.

Die Gärtner schwiegen

Als die Ermittler bei sämtlichen Standorten gleichzeitig Hausdurchsuchungen durchführten, trafen sie auf mehrere Gärtner, die die Plantagen hegten und pflegten. "Keiner hat sich getraut, auszusagen." Dazu stieß man auf jede Menge geerntetes Cannabis.

Die Anlagen waren höchstprofessionell betrieben. Und in dem Haus, das der Hauptverdächtige kurz zuvor in Wien gekauft hatte (Kaufwert 1 Million Euro), fand man die pure Zerstörung. "Als wäre gerade eine Plantage abgebaut worden." 4,5 Tonnen Aufzuchtserde allerdings waren noch da.

Die Hierarchie in der Organisation habe sich durch abgehörte Telefonate feststellen lassen. Boban J., der Hauptangeklagte sei "der Boss. Was er sagt, wird gemacht." Darunter befinde sich der Zweitangeklagte. "Als er den Anruf bekommen hat, dass Boban J. eine Frau schwer verletzt hat und sein Auto jetzt blutig ist, musste er es putzen." In dem Gespräch soll sich der Hauptangeklagte auch darüber beschwert haben, dass ihm nun die Hand schmerze. Der Drittangeklagte sei der Laufbursche. Und der vierte der Elektriker.

Zweifel schüren

Die Anwälte der Männer schüren dennoch Zweifel. Unter anderem an der Vertrauenswürdigkeit der Tippgeber. Und sie beklagen fehlende Teile im Akt. Und schließlich zaubern sie auch noch ein Telefonprotokoll aus dem Hut. Eine Zeugin - oder Verdächtige - so klar ist das noch nicht, telefoniert dabei mit einer Informantin. Und das aus dem Büro des Drogenermittlers. "Sie wollte helfen. Aber sie hatte Angst", erklärt der Ermittler. Woher das Protokoll des 10-minütigen Gesprächs stammt? Die Anwälte hüllen sich in Schweigen.

Der Staatsanwalt sieht darin eine Falle. "Das ist der nächste Versuch, den ermittelnden Beamten aus dem Verfahren zu schießen." Schon zuvor habe ein angeblicher Tippgeber (und Bekannter der Angeklagten) aus dem Gefängnis Informationen angeboten - im Gegenzug wollte er ein Ladekabel fürs Handy.

Fortsetzung am Mittwoch.