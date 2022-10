Asyl-Zelte im Tiroler Absam werden heute wieder geräumt

Mit einem Bescheid hat sich die Gemeinde Absam (Bezirk Innsbruck-Land) gegen Asyl-Zelte gewehrt, die von der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) neben der Polizeischule Wiesenhof außerhalb des Orts aufgestellt wurden. Die Zelte müssten innerhalb von drei Tagen rückgebaut werden, forderte SPÖ-Bürgermeister Manfred Schafferer.

Donnerstagmittag kam nun erste Entspannung in den Streit: "Ich habe gerade von der BBU die Information bekommen, dass die 16 Leute heute noch in die Grundversorgung des Landes nach Kufstein kommen", so Schafferer zum KURIER.

Telefonat mit Innenminister Karner

Tirols frisch angelobter SPÖ-LH-Stellvertreter Georg Dornauer, in dessen Zuständigkeit das Flüchtlingswesen fällt, bestätigt das: "Ich habe gesagt, ich werde mich vom ersten Tag darum kümmern. Heute in der Früh habe ich mit den Tiroler Sozialen Diensten (TSD) telefoniert und gesagt, dass das mein Wunsch und meine Bitte ist."

Um 13 Uhr folge eine Gespräch mit der Geschäftsführung der Landesgesellschaft TSD. "Ich will mir einen Überblick verschaffen", so Dornauer. Für Freitag sei eine Telefonat mit VP-Innenminister Gerhard Karner geplant. Dabei soll es auch darum gehen, dass keine weiteren Personen mehr in Tirol in Zelten untergebracht werden.