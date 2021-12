Lobautunnel: Showdown im Aufsichtsrat der Asfinag

Offener Brief an Aufsichtsräte

Die Haftungsfrage ist auch ein wesentlicher Teil eines offenen Briefes, den die Aufsichtsratsmitglieder im Vorfeld der Sitzung vom Verein "Ja zur S8" erhalten haben. Dahinter stecken die niederösterreichischen Parteien ÖVP, SPÖ und FPÖ, die um die Errichtung der Marchfeld Schnellstraße S8 kämpfen. Für dieses Projekt ist es notwendig, dass die S1 weitergebaut wird. In dem Brief wird konkret auf die Notwendigkeiten der Aktiengesellschaft Asfinag eingegangen. Vor allem, dass sich die unternehmerischen Entscheidungen der Aufsichtsratsmitglieder "primär am Unternehmenswohl" zu orientieren haben. Wobei auch der Vorstand darauf hingewiesen wird, dass er "die Gesellschaft unter eigener Verantwortung und zum Wohle des Unternehmens" zu leiten habe.

Zitat aus dem Brief: "Unserer Ansicht nach muss die Asfinag die S1 in das Asfinag-Bauprogramm für 2022 aufnehmen, zumal bereits 150 Millionen Euro an Planungskosten investiert worden sind und erforderliche Genehmigungen mit diesem enormen Aufwand rechtskräftig erwirkt worden sind." Ist die S1 nicht im Programm, dann gehen diese 150 Millionen Euro verloren, so die Schlussfolgerung. Und: "In diesem Zusammenhang kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass dahingehend strafrechtliche Vorwürfe im Hinblick auf § 153 StGB gegen die verantwortlichen Entscheidungsträger der Asfinag erhoben werden."