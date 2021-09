Andreas Gabalier und seine Seilschaft sind am Weg zum Gipfelkreuz

Am Weg zum Gipfel der Seilschaft zeigen wir ihnen jede Anstrengung, jede Emotion und hoffentlich die Glücksmomente beim Erreichen des höchsten Punktes des Landes!

Läuft alles nach Plan, wird das Expeditionsteam mit prominenter Begleitung am frühen Samstagnachmittag am Kaiserkreuz eintreffen. Das heutige Kreuz wurde von Architekt Friedrich von Schmidt entworfen, der auch das Wiener Rathaus plante. Seine Urversion war sogar eines der ersten Gipfelkreuze weltweit.

Fernsicht der Sonderklasse

Hält der Wetterbericht was er verspricht, dann bietet sich für die Zuseher in ihren Wohnzimmern und die Bergcrew eine Fernsicht der Sonderklasse: Denn die Aussicht vom Gipfel des Glockners gilt als die weiteste aller Berge der Ostalpen und reicht in den Norden bis zum Böhmerwald, zum Ortler im Westen, zur Po-Ebene im Süden und zum Toten Gebirge im Osten.

Bereits am Freitagabend gab es für die Zuseher ein Best-of des ersten Bergtages.