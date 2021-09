Andreas Gabalier: Gipfelstürmer in der Musik und am Berg

Da war das Berggeschehen, die Wurzeln, von denen ich erzähle, singe und schreibe, maßgeblich mitverantwortlich. Ich glaube auch, dass sich die Leute in dieser Hektik, in diesem Stress, in diesem Rad in dem wir uns befinden, auch immer mehr danach sehnen. Ich beobachte, dass der Alpentourismus boomt. Die Leute wollen raus, die wollen einen Ausgleich vom beruflichen Alltag – jetzt wohl auch durch Corona. Eine Flucht in die Höhe, um einfach diese Sorgen unten im Tal zu lassen.

Wie wichtig ist dir der Erhalt der Natur und Nachhaltigkeit?

Wir hören viel von Klimaerwärmung und Naturkatastrophen. Ich sage immer: Willst du die Welt verändern, dann musst du vor der eigenen Haustüre anfangen. Das ist unsere große Verantwortung, dass wir respektvoll mit diesem Planeten umgehen.

Speziell was die Berglandschaften angeht, wird es auch in Zukunft ein sehr wichtiges Thema werden, dass es genug Bauern gibt, die sich diese Schwerarbeit antun, speziell die Bergbauern. Die Milch kommt nicht aus dem Supermarktregal. Die kommt vom Land. Da gibt es ganz, ganz fleißige Bauern, die zwei Mal am Tag in den Stall gehen, Sommer wie Winter hier oben am Berg leben. Das ist Nachhaltigkeit, auf die man schauen muss und die gefördert gehört.