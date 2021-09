Gabalier vor Gipfelsturm: "Ich bin wetterbedingt ein bisserl nervös"

Der Plan sieht aktuell folgendes vor: Am Freitag geht es bei Etappe 1 in gut drei Stunden bis zur Salmhütte (2.650). Hier wird sich Wirtin Helga Pratl um das Wohl der Seilschaft kümmern, die hier eine Nacht verbringt.

Am Samstag erfolgt dann bei Sonnenaufgang der Startschuss Richtung Dach Österreichs. Über die Adlersruhe (3.354), die höchste Schutzhütte Österreichs, hinauf in Serpentinen, über die steile Eisflanke des Glocknerleitls, weiter zum Kleinglockner (3.771 m), dann ein kurzer Abstieg in die Glocknerscharte, bis zu den letzten Schritten hinauf zum Kaiserkreuz des Großglockners. Erleben Sie jeden Schritt, jeden Blick dieser Expedition am Weg zum Gipfel in prominenter Begleitung live auf schauTV und krone.tv.

Erste Live-Besteigung eines 3.000ers

Für den frühen Nachmittag wird die Seilschaft dann auf dem höchsten Berg Österreichs erwartet. Es ist die erste Live-Besteigung eines 3.000ers in Österreichers. Und noch eine andere Premiere gab es beim TV-Event der Superlative: Zum ersten Mal seit zwei Jahren spielte Musiker Andreas Gabalier mit seiner Band am Donnerstag und Freitag wieder ein unplugged Mini-Konzert auf der Franz-Josefs-Höhe.

"Wir spielen mit einem kleinen Besteck von vier Leuten und geben neue Versionen von alten Hits zum Besten. Coronabedingt war die Pause wirklich eine lange. Aber die Freude ist groß, dass wir überhaupt wieder spielen dürfen."