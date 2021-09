Hautnaher Gipfelsturm auf den Glockner bereits am Samstag

Bereits am Freitagabend, ab 20.15, Uhr dürfen sich die Zuseher auf ein Best-of des ersten Bergtages freuen. Und ein besonderes Schmankerl: die höchste musikalische Unplugged-Einlage Österreichs. Andreas Gabalier hat auf der Franz-Josefs-Höhe, am Fuße des Glockners, im exklusiven Rahmen vor seinem Gipfelsturm mit seiner Band in die Saiten gegriffen. "Wir haben neue Versionen von alten Hits von Andreas aufgenommen. Nicht nur die Live-Besteigung des Glockners hat es in dieser Form noch nie gegeben, sondern auch ein Konzert auf dieser Höhe", sagt Regisseur und Produzent Rudi Dolzeal.