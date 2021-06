Auf die Frage, ob es sich um bei dem Song um ein Friedensangebot nach seiner Aussage beim Amadeus Award handle, antwortete Gabalier im Ö3-Interview: "Das war überhaupt nie eine Kampfansage. Ich hätte mich damals schlichtweg einfach nur gefreut, wenn man diesen Musikpreis auch ein bisschen mehr aufgrund von Fakten und Zahlen übergeben hätte. Es hätte überhaupt nie ein Angriff auf irgendjemanden sein sollen."

In der heutigen Zeit müsse es "sowas von selbstverständlich sein, dass Liebe für alle ist", so Gabalier. Es tue ihm leid, was aus dieser Aussage medial gemacht worden sei und was sie bewirkt habe. "Diese homophobe Ecke, in die ich dann gerückt worden bin, weil zum gleichen Zeitpunkt ja auch die Conchita damals den Song Contest gewonnen hat und die Kamera dann natürlich auf sie geschwenkt hat oder auf ihn, das tut mir einfach leid, weil ich ganz bestimmt niemanden damit verletzen wollte". Deshalb sei es ihm ein Bedürfnis gewesen, "dass ich da einmal was schreibe und mit diesem beschwingten Sommersong reinen Tisch mache."