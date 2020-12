Gabalier: Weihnachten auf der HNO-Ambulanz

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Das Vorprogramm für Andreas Gabalier auf ORF2 hieß "Winter in Österreich": Die Ex-Skistars Hans Knauss und Anna Veith präsentierten ein relativ plumpes Werbevideo für die heimische Wintersportindustrie. Und zeigten dabei ein Land, das offenbar aus der Zeit gefallen ist: Skibrillenaufsetzen in Zeitlupe, Skifahrer in Zeitlupe, Skispringer in Zeitlupe, Langläufer in Zeitlupe, Rodler in Zeitlupe, Eisläufer in Zeitlupe, Pferde in Zeitlupe, Esel in Zeitlupe, Wildschweine in Zeitlupe, nochmal Skibrillenaufsetzen in Zeitlupe.

Ein weiteres Mal Skibrillenaufsetzen in Zeitlupe, Skischuhschnallenfestziehen in Zeitlupe, fallende Ski in Zeitlupe, noch mal Skischuhschnallenfestziehen in Zeitlupe, eine Gondel in Zeitlupe, Tourengehen in Zeitlupe, eine Lawine in Zeitlupe, ein Ferngucker in Zeitlupe, Tiefschneefahren in Zeitlupe, noch ein Ferngucker in Zeitlupe.

Wehendes Schilf in Zeitlupe, wehende Blumen in Zeitlupe, Vögel in Zeitlupe, eine Schneefräse in Zeitlupe, ein Mensch, der sich in Zeitlupe nach links dreht, Wolken ... in Zeitraffer. (Das war fast zu hektisch.)

Einen Satz zum Nachdenken gab es auch: "Wenn die Ist-Situation da ist, muss ich sofort wissen, was ist zu tun." Das ist ... beruhigend.

Das Beste an Hans Knauss ist übrigens: Er singt netterweise nicht.

Raunzing Home For Christmas

Danach bekommt der Bildschirm eine Schneeflöckchenumrandung, Andreas Gabalier entsteigt einem gelben Auto, spaziert in ein Hotel - und geht dort nicht etwa essen oder schlafen, sondern schlachtet das herrliche Weihnachtslied "Driving Home For Christmas" (im Original vom wunderbaren Chris Rea) ab, "yeah".

Gabalier singt übrigens nicht, sondern raunzt, schluchzt und haucht um die Töne herum wie ein neugieriges Kind ums Weihnachtspackerl. Es hört sich weniger nach Musik an als nach einem Fall für die HNO-Ambulanz. Sechs Backgroundsängerinnen schwanken dazu im Takt und schauen drein, als hätten sie Verstopfung. Die ganze Unternehmung überschreitet ständig illegal die Grenzen zur Selbstparodie, und zwar von beiden Seiten.

Es folgt ein eigenes Lied mit einem seltsamen Zittern im Text: "Bla-ha-hattln" - "Hei-heimelige" - "Lei-hei-heit". Und er reimt "Verlangen nach Herzlichkeit" auf "die Liab und die Geborgenheit". Kann man machen, wenn man will, die Worte wehren sich ja nicht.

Bei "Swing Low, Sweet Chariot" beweist er mit sicherer Hand und zitternden Stimmbands, dass er Gospel auch nicht kann, er irrt durch die kaum noch zu erahnende Melodie und streichelt dabei zärtlich seinen Mikro-Ständer. Die schwankenden Damen dürfen dann die Reste des Liedes zusammenkehren.

Eieiei

Im Anschluss beginnen die Damen zu schnippen, Gabalier schmachtet "Haim dreamin' of a white christmas...", und wir sind endgültig im unfreiwilligen Kabarett: Diese grob satirisch übertriebene Darbietung - die Damen singen "Schubidiwau" - kann unmöglich ernst gemeint sein. "Eieiei'm dreamin'" röhrt er dann tatsächlich, und lässt dazu die Augenbrauen tanzen.

Dann sagt er: "Als großer Elvis- und Dean-Martin-Fan war es mir ein Anliegen, mit meinen unterschiedlichen Stimmfarben zu spielen". Und man fragt sich unwillkürlich: Bitte womit? Danach kommt eine Elvis-Parodie, mit der man auf besseren Schulskikurs-Bunten-Abenden durchaus Platz 3 erreichen könnte.