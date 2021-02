Lockdown in Kritik: Pfeile gegen Corona "dürfen nicht stumpf werden“

Kilian Albrecht wurde als ÖSV-Slalomläufer bekannt, wenngleich nicht berühmt. Derzeit managt er US-Ski-Ass Mikaela Shiffrin und sorgt sich um die Volksgesundheit. Aber nicht so sehr wegen einer möglichen Überlastung des Gesundheitssystems. Den aktuellen Lockdown hält er „absolut nicht mehr für gerechtfertigt“. Er glaube, „dass die Leute einfach nicht mehr mitmachen.“ Weil die Zahlen nicht mehr so hoch seien wie noch im November und weil die 7-Tages-Inzidenz nicht „in Relation gesetzt wird mit der Testerei.“

Er versteht nicht, warum man zum Beispiel nicht Tennis spielen darf, kritisiert die Vorbehalte gegen das Skifahren, plädiert für mehr Bewegung.

„Die Leute lechzen danach“, stieß Schabus ins selbe Horn. Er ist über die Schlafforschung zur Coronathematik gekommen. Das Ergebnis seiner Studie: Die Leute schlafen in einem Lockdown zwar länger, aber sie schlafen nicht so gut. Das liege an der Angst. Und es sei „sehr viel Angst gemacht worden“. Eine Angst, die noch viele Menschenleben kosten werde, befürchtet der Forscher, ohne genauer darauf einzugehen.

Seine Umfragen würden auch zeigen, dass die Menschen eine Normalität erst für 2022 erwarten. "Da müssten alle Alarmglocken schrillen", sagt Schabus. Eine Gesellschaft könne nicht so lange in Angst leben.

Kritik von virologischer Seite

Der Epidemiologe Gerald Gartlehner wurde in der Corona-Pandemie sehr bekannt, zuletzt auch als Kritiker der Lockerungen. Spätestens Mitte März sei daher ein weiterer harter Lockdown zu befürchten, sagte er unter anderem. Bei „Im Zentrum“ erneuerte er als Mitglied der Corona-Ampel-Kommission auch seine Kritik, dass die Politik zu wenig evidenzbasiert vorgehe. „Ein großes Versäumnis der Regierung ist, dass die Maßnahmen, die gesetzt wurden, also sowohl die Lockdowns als auch die Öffnungen, nie wirklich evaluiert wurden und keine Daten erhoben wurde.“

Man wisse daher überhaupt nicht, wie das Infektionsrisiko in Museen oder in der Gastronomie sei. Dadurch entstehe ein Handeln, dass noch immer auf Versuch und Irrtum beruhe. Mit mehr an Wissen könnte man präzisere Entscheidungen treffen, sagt Gartlehner.

Generaldirektorin diesmal zurückhaltend

Katharina Reich, seit Mitte Dezember Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit, wurde dadurch bekannt, dass sie Anfang Jänner statt dem Gesundheitsminister in die „ZiB 2“ geschickt wurde, um den schleppenden Impfstart zu rechtfertigen. Nicht zuletzt ihre Formulierung „genau im Plan“ sorgte für Kritik.

Reich hat daraus sichtlich gelernt und zeigt sich bei Claudia Reiterer betont einsichtig und konstruktiv. „Ich kann’s nachvollziehen“, sagt sie, angesprochen auf Gartlehners Kritik. „Wir wissen manches noch zu wenig“. Allerdings kann sie nicht wirklich erklären, warum dem noch immer so ist.