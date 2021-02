Die Legende vom Dr. Richard, endlich im Fernsehen geklärt

Der Ghostwriter erklärt auch, was seine Arbeit, wie eingangs erwähnt, so erfüllend mache: „Es ist immer was Neues, man lernt immer was dazu.“

Eine Erfüllung, auf die offenbar ausreichend viele Titelsüchtige nicht viel Wert legen, sodass der Mann von dieser Arbeit gut leben kann.

Gänsefüßchen

Wie es um die wissenschaftliche Redlichkeit des Ghostwriters - für durchschnittlich 1.200 Euro pro Arbeit - bestellt ist, kommt nicht heraus. Settele erläutert jedenfalls in seiner Doku die Regeln: „Den großen Unterschied machen also die Gänsefüßchen. Wenn die fehlen, ist’s ein Plagiat.“

Ihr TV-Tagebuchschreiber schwört, auch weiterhin alle direkten Zitate aus fremden Fernseharbeiten mit Anführungszeichen kenntlich zu machen.

